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В Україні запрацює програма доставки продуктів громадянам

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 23:12
В Україні запрацює програма доставки продуктів громадянам
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Уряд розробив цілу структуру, яка допоможе доставляти продукти харчування українців

В Україні буде працювати програма доставки продуктів для людей похилого віку та громадян, які самоизолировались через пандемію коронавірусу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає РБК-Україна.

За його словами, уряд розробив цілу структуру, яка допоможе доставляти продукти харчування українцям.

"Зараз ми розробили разом з "Розеткою", разом з "Новою поштою", разом з "Укрпоштою" цілу структуру, як ми можемо привозити харчові товари та допомагати людям. Це не тільки літні люди, або це може бути мати, яка сидить з дитиною вдома", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде створений фонд боротьби з коронавірусом за підтримки великого бізнесу. При цьому він додав, що необхідно 500 автомобілів "швидкої", щоб допомогти українським лікарням.

Додамо, що 16 березня у Києві через коронавірус розширили карантин. Обмеження введені відносно закладів торгівлі, працювати будуть тільки продуктові магазини та аптеки.

Також Володимир Зеленський пригрозив кримінальною відповідальністю за невиконання карантинних заходів для запобігання поширення коронавірусу в Україні.

В Україні буде створений фонд боротьби з коронавірусом за підтримки великого бізнесу Зеленський пригрозив кримінальною відповідальністю за невиконання карантинних заходів
Новини України Володимир ЗеленськийКоронавірускарантин
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