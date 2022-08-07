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В Украине заработает еще один порт для экспорта зерна: в Мининфрастуктуры рассказали когда

Фото: Порт "Южный" (yuzhny.info)
Автор: Олег Васкив

В рамках "зерновой инициативы" заработает еще один украинский порт - "Южный". Его планируют открыть на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема.

"Работающий коридор из трех портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - даст нам возможность в течение месяца выйти на 3 млн тонн экспорта украинской агропродукции", - отметил чиновник.

Он также указал, что сейчас из двух портов всего вышли четыре судна - один из порта "Одесса" и три - с "Черноморск".

Кроме этого, 6 августа, впервые после 24 февраля, в Украину зашло судно для загрузки зерна. Речь идет о балкер FULMAR S под флагом Барбадоса.

Напомним, экспорт украинского зерна проходит в соответствии с "зерновой соглашением", заключенным между Украиной, Россией, Турцией и ООН.

Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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Порт ЮжныйВойна России против Украины