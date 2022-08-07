В Україні запрацює ще один порт для експорту зерна: у Мінінфрастуктури розповіли коли

У рамках "зернової ініціативи" запрацює ще один український порт - "Південний". Його планують відкрити наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма.

"Працюючий коридор з трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південий" - дасть нам змогу протягом місяця вийти на 3 млн тонн експорту української агропродукції", - зазначив посадовець.

Він також вказав, що наразі з двох портів всього вийшли чотири судна - один з порту "Одеса" і три - з "Чорноморськ".

Окрім цього, 6 серпня, вперше після 24 лютого, в Україну зайшло судно для завантаження збіжжя. Мовиться про балкер FULMAR S під прапором Барбадосу.