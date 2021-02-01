В Украине запустят сайт для записи на COVID-вакцинацию

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения України запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса. Также будет проведена коммуникационная кампания по COVID-вакцинации.

Об этом Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН.

По его словам, 10 февраля в Украине будет полностью оттестирован в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактика.

"Параллельно с этим будет запущен сайт, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет проводить", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что будет предложено три механизма, как сделать прививку: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже 15 февраля. Однако дата может измениться, поскольку на нее влияет ряд факторов.

Также сообщалось, что Украина в феврале получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Она сразу будет распределена для вакцинации работников больниц.