В Украине запустят Реестр квалификаций: для чего он необходим

Кабинет министров на своем заседании принял соответствующее постановление "Об утверждении положения о Реестре квалификаций". Его разработало Национальное агентство квалификаций.

Указано, что квалифцентры будут оценивать результаты обучения лиц, полученные путем неформального обучения или информального образования, присваивать профессиональные квалификации и признавать профессиональные квалификации, полученные в других странах.

Глава Нацагентства квалификаций Юрий Баланюк пояснил, что на первом этапе в Реестре будет:

информация об аккредитованных квалификационные центры,

документы, подтверждающие присвоение квалификации конкретному человеку,

перечень профессиональных стандартов, заявки на их разработку,

учет экспертов по аккредитации квалификационных центров,

информация о квалификациях.

"HR департаментам больше не нужно будет искать на разных ресурсах, обычно бумажных, информацию о списке квалификаций, необходимые компетентности работников или наличие профессионального стандарта. Все это можно будет получить на едином ресурсе", - подчеркнул Баланюк.

Он сообщил, что каждый, кто захочет подтвердить свою квалификацию, конвертировать свои умения, навыки и компетентности в сертификат о присвоении квалификации и иметь возможность официально трудоустроиться, может зайти на сайт Реестра и получить необходимую информацию.

В Национальном агентстве квалификаций сообщили, что в конце 2020 года Реестр квалификаций запустили в Beta-версии, и теперь он готов для полноценной работы.