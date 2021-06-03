В Украине появится реестр профессий: Рада приняла закон за основу
В Украине появится реестр профессий. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4147.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 256 нардепов.
Закон дает определение терминам полной и частичной профессиональной квалификации; устанавливает приоритетность профессиональных стандартов над квалификационным характеристиками.
Документ нормирует отдельные вопросы разработки, утверждения и введения в действие профессиональных стандартов.
Создается и вводится в действие Реестр видов занятий (профессий) и квалификаций.
Согласно проекту, при заключении трудового договора учитывается вид занятий (профессия), полная или частичная профессиональная квалификация, которой владеет человек. По желанию сторон требования к работам, квалификации или выполнению порученной работы без предъявления требований к квалификации могут устанавливать в трудовом договоре.
Тарифная система будет включать квалификационные характеристики при отсутствии профессиональных стандартов.
Отнесение выполняемых работ к определенным тарифным разрядам и присвоение квалификационных разрядов работникам будет включать квалификационные характеристики при отсутствии профессиональных стандартов.
Требования к квалификационным и специальным знаниям работников, их задачи, обязанности и специализацию будут определять исключительно профессиональные стандарты.
У Центров занятости предлагают забрать функции по подтверждению профессиональной квалификации по результатам неформального профессионального обучения по рабочим профессиям.
Напомним, Раде рекомендуют стимулировать украинцев за рубежом вернуться на родину. Комитет по вопросам социальной политики рекомендует ВР принять соответствующий законопроект №4669 за основу.