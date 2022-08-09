UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда в Украине запустят производство "Байрактаров": посол назвал сроки

Фото: названы сроки начала производства "Байрактаров" в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Завод по производству ударных беспилотников "Байрактар" может быть запущен в Украине уже в конце 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василия Боднара в эфире телемарафона.

"Само строительство (завода - ред.) может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце", - заявил посол.

Он также добавил, что несмотря на процесс ратификации соглашения по заводу в Верховной раде, Baykar Makina уже начинает подготовительные работы для того, чтобы начать строительство.

"Конечно, есть некоторые нюансы связанные с завозом определенного оборудования, но это технические детали. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим определенный прогресс в этом вопросе", - отметил Боднар.

Напомним, ранее Боднар в интервью РБК-Украина заявил, что правительство утвердило двустороннее соглашение по строительству завода "Байрактаров" в Украине и направило его в парламент на ратификацию.

Также он отмечал, что Baykar Makina уже приобрела земельный участок в Украине, разработала проект самого завода и готова реализовать его до конца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаТурцияБайрактар