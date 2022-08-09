Когда в Украине запустят производство "Байрактаров": посол назвал сроки

"Само строительство (завода - ред.) может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце", - заявил посол.

Он также добавил, что несмотря на процесс ратификации соглашения по заводу в Верховной раде, Baykar Makina уже начинает подготовительные работы для того, чтобы начать строительство.

"Конечно, есть некоторые нюансы связанные с завозом определенного оборудования, но это технические детали. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим определенный прогресс в этом вопросе", - отметил Боднар.