Коли в Україні запустять виробництво "Байрактарів": посол назвав терміни

"Саме будівництво (заводу - ред.) може зайняти кілька місяців, а запуск заводу може бути в 2023 році, можливо, в кінці", - заявив посол.

Він також додав, що незважаючи на процес ратифікації угоди щодо заводу у Верховній раді, Baykar Makina вже починає підготовчі роботи для того, щоб почати будівництво.

"Звичайно, є деякі нюанси пов'язані із завезенням певного обладнання, але це технічні деталі. Я сподіваюся, що в найближчі місяці ми побачимо певний прогрес у цьому питанні", - зазначив Боднар.