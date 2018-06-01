Минфин намерен упростить использование кассовых аппаратов

Ведомство предлагает разрешить регистрировать расчеты при помощи мобильных средств коммуникации

Министерство финансов (Минфин) наработало решения, которые упрощают использование кассовых аппаратов (РРО) и инициирует пилотный проект регистрации и эксплуатации новейших моделей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Соответствующие проекты актов было принято правительственного комитета 31 мая и будут вынесены на утверждение Правительства на следующей неделе.

Это означает, что отныне для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации.

Пилотный проект разрешит:

- исследовать инновационные разработки в сфере регистрации расчетных операций (РРО)

- исследовать применение новейших моделей РРО;

- расширить перечень имеющихся моделей и функций, сможет демонополизировать рынок РРО;

- упростить условия для использования РРО, уменьшить затраты на их приобретение;

- стимулировать предпринимателей к применению РРО.

Кроме того, наработан проект постановления "О внесении изменений в порядок технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций", который:

- вводит механизм обмена информацией в электронном виде при вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и ремонте РРО через центры сервисного обслуживания;

- совершенствует порядок технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций, создаст предпосылки для урегулирования взаимоотношений между предпринимателями и центрами сервисного обслуживания;

- улучшает процесс обмена информацией между территориальными органами ГФС и центрами сервисного обслуживания при введении РРО в эксплуатацию и дальнейшем их обслуживании.

Минфин также наработал проект приказа, который:

- упрощает регистрацию РРО и порядок ввода в эксплуатацию;

- вводит ведения книги учета расчетных операций (КУРО) в электронном виде (освобождает предпринимателей от ежедневного вклеивания фискальных отчетных чеков). Это временный, но действенный шаг - окончательно отменить необходимость ведения книги планируется через изменения в закон;

- вводит механизм обмена информацией в электронном виде при регистрации и применении РРО, уменьшит время и средства предпринимателей при регистрации и использовании РРО.

Напомним, НБУ изменил порядок ведения кассовых операций и кассовых книг.