В Украине запустят электронные рецепты на антибиотики

Фото: аптеки будут работать с электронными рецептами (РБК-Украина)

В Украине в течение года запустят электронные рецепты на антибиотики. Ожидается, что проект заработает до конца 2021 года.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

По его словам, в ближайшее время 9 000 аптек смогут выписывать рецепт в электронной форме на более 1 000 наименований антибиотиков.

"Это позволит Минздраву обеспечить рациональный отпуск и использование противомикробных лекарственных средств. В от же время мы понимаем, что значительное количество аптек не имеет такой возможности присоединиться к отпуску лекарств по электронному рецепту. Таким учреждениям оставят возможность использовать бумажные рецепты", - отметил Иващенко.

Он также добавил, что такая система заработает до конца 2021 года. Чтобы получить электронный рецепт на антибиотик, пациент должен будет обратиться к семейному врачу. После этого придет СМС с номером электронного рецепта.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина усиливает борьбу с COVID, запуская электронный рецепт и направление на ПЦР.

До этого министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в течение 2021-2023 годов в Украине будут внедряться электронные рецепты на лекарственные средства.