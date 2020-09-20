В Минздраве представили план внедрения электронного рецепта

Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в течение 2021-2023 годов в Украине будет внедряться план относительно электронных рецептов на лекарственные средства. Он считает, что это все напрямую повлияет на здоровье людей.

Об этом Максим Степанов заявил во время брифинга.

По его словам, упорядочение рынка лекарственных средств и введение электронного рецепта - это является одной из серьезных составляющих реформы здравоохранения.

"В 2021 году мы собираемся ввести электронный рецепт на наркотические средства, на инсулин, и на иммуносупрессивные препараты. Потом постепенно дальше мы будем расширять этот модуль. В 2022 году мы собираемся сделать электронные рецепты на все антибиотики, то есть антибиотикотерапию. И в 2023 году - на все оставшиеся рецептурные лекарственные средства", - сказал Степанов.

Он также добавил, что когда люди начинают бесконтрольно принимать антибиотики, у человека возникает резистентность к антибиотикотерапии, антибактериальной терапии.

"Что это означает? Это если действительно потом необходимо будет принимать антибиотик при том или ином заболевании - то этот антибиотик просто не будет действенным. Поэтому вы просто делаете вред своему организму. Поэтому очень важно, чтобы у нас были понятные правила рецептурного отпуска лекарственных средств ", - сказал Степанов.

Министр добавил, что электронный рецепт будет фиксироваться в системе и потом можно будет проследить, каким врачом был выписан рецепт и нужно ли его выписывать.

Напомним, в Украине разрешили электронную розничную торговлю лекарственными средствами.

Также РБК-Украина писало, что в Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта.