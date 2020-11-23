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В Україні запровадять електронні рецепти на антибіотики

Київ, Понеділок 23 листопада 2020 14:11
В Україні запровадять електронні рецепти на антибіотики
Фото: аптеки будуть працювати з електронними рецептами (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні протягом року запустять електронні рецепти на антибіотики. Очікується, що проект запрацює до кінця 2021 року.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

За його словами, найближчим часом 9 000 аптек зможуть виписувати рецепт в електронній формі на понад 1 000 найменувань антибіотиків.

"Це дозволить МОЗ забезпечити раціональний відпуск і використання протимікробних лікарських засобів. У той же час ми розуміємо, що значна кількість аптек не має такої можливості приєднатися до відпуску ліків за електронним рецептом. Таким установам залишать можливість використовувати паперові рецепти", - зазначив Іващенко.

Він також додав, що така система запрацює до кінця 2021 року. Щоб отримати електронний рецепт на антибіотик, пацієнт повинен буде звернутися до сімейного лікаря. Після цього прийде СМС з номером електронного рецепта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна посилює боротьбу з COVID, запускаючи електронний рецепт і направлення на ПЛР.

До цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що протягом 2021-2023 років в Україні будуть впроваджуватися електронні рецепти на лікарські засоби.

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Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я Україниантибиотикрецепт

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