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В Украине запустят е-потребитель: граждане смогут пожаловаться на товары и услуги

Автор: Юлия Струк

В Госпродпотребслужбе анонсировали запуск проекта е-потребитель. В ведомстве подчеркивают, что защита прав потребителей - приоритетное направление работы службы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

"В скором времени планируется запуск проекта е-потребитель, который даст возможность украинцам подавать жалобы онлайн всего за несколько кликов. Кроме того, проектом предусматривается создание соответствующей поддержки потребителей", - говорится в сообщении.

Сейчас в ведомство можно обратиться по круглосуточным телефонам: (044) -364-77-80; 050-230-04-28.

"В 2020 году в Госпродпотребслужбу поступило более 20,9 тысячи предложений, обращений, жалоб и заявлений по вопросам защиты потребителей. В прошлом году украинцам вернули 10,2 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги", - информирует служба.

Напомним, в октябре 2020 года стало известно, что в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей готовятся четыре масштабных проекта по цифровизации. В частности, речь шла о разработке онлайн-платформы для представления и отслеживания жалоб потребителей.

Как писало РБК-Украина, в конце августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с представителями бизнеса заявил, что в правительстве отказались от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы. В то же время в Украине появится новый отдельный санитарно-эпидемический орган.

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