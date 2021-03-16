В Украине запустят е-потребитель: граждане смогут пожаловаться на товары и услуги

В Госпродпотребслужбе анонсировали запуск проекта е-потребитель. В ведомстве подчеркивают, что защита прав потребителей - приоритетное направление работы службы.

"В скором времени планируется запуск проекта е-потребитель, который даст возможность украинцам подавать жалобы онлайн всего за несколько кликов. Кроме того, проектом предусматривается создание соответствующей поддержки потребителей", - говорится в сообщении.

Сейчас в ведомство можно обратиться по круглосуточным телефонам: (044) -364-77-80; 050-230-04-28.

"В 2020 году в Госпродпотребслужбу поступило более 20,9 тысячи предложений, обращений, жалоб и заявлений по вопросам защиты потребителей. В прошлом году украинцам вернули 10,2 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги", - информирует служба.