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Кабмин отказался от реорганизации Госпотребслужбы

Украина, Пятница 28 августа 2020 17:26
Кабмин отказался от реорганизации Госпотребслужбы
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с представителями бизнеса заявил, что в правительстве отказались от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы. В то же время в Украине появится новый отдельный санитарно-эпидемический орган.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации.

Во время встречи глава украинского правительства заверил, что Госпотребслужба будет и дальше работать в привычном режиме и с присущими ей функциями. Госпотребслужба, как и раньше, будет контролировать производство и экспорт продукции.

Кроме того, для контроля за заболеваниями в Украине будет создан отдельный орган, который будет подчиняться Министерству здравоохранения Украины.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о намерениях провести реорганизацию Госпродпотребслужбы, предоставив ей дополнительные функции санитарно-эпидемического надзора.

Как объяснял Ляшко, новая служба по контролю за заболеваниями улучшить реагирования на эпидемии в Украине; он также предложил пересмотреть функционал системы общественного здоровья.

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