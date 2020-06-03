В Украине планируют запустить автоматическое начисление пенсий

Будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже
Кабмин предлагает изменения, которые позволят запускать полноценную работу электронных трудовых книжек. Этот законопроект правительство передаст в Раду.
Об этом заявили премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.
По его словам, будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.
"Это фактически определенный прорыв и реформа", - заявил он.
Проект закона об автоматическом назначении пенсии по возрасту и внедрению учета трудовой деятельности работника в электронной форме позволит назначать пенсию через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда.
Это можно будет сделать без заявления лица, а также упростит доступ к получению информации о приобретенном стаже для назначения выплат.
"Документ будет доработан в течение дня. Надеемся на поддержку инициативы в Верховной раде", - сообщил Шмыгаль.
Напомним, в Украине хотят проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта.
Еще ранее Шмыгаль заявил, что накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года.
Автор: Анастасия Рокитна