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В Україні планують запустити автоматичне нарахування пенсій

Новини » Політика     03.06.2020 - 13:55
В Україні планують запустити автоматичне нарахування пенсій
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Буде спрощений доступ до інформації про трудовий стаж

Кабмін пропонує зміни, які дозволять запускати повноцінну роботу електронних трудових книжок. Цей законопроект уряд передасть в Раду.

Про це заявили прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

За його словами, буде спрощено доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

"Це фактично певний прорив і реформа", - заявив він.

Проект закону про автоматичне призначення пенсії за віком та запровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі дасть змогу призначати пенсію через особистий електронний кабінет на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду.

Це можна буде зробити без заяви особи, а також спростить доступ до отримання інформації про набутий стаж для призначення виплат.

"Документ буде доопрацьований протягом дня. Сподіваємося на підтримку ініціативи у Верховній раді", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні хочуть проводити індексацію пенсій щорічно 1 березня.

Ще раніше Шмигаль заявив, що накопичувальна пенсія в Україні може з'явитися з 1 січня 2021 року.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українипенсии
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