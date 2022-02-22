В Украине запустили сервис по мониторингу активности армии России на границе

Что произошло

Издание РБК-Украина пообщалось с авторами проекта kordon.io, который позволяет в автоматическом режиме мониторить активность армии Российской Федерации у границ Украины. Инициатор проекта – человек под псевдонимом Vista Bravo (он пожелал остаться анонимным). Специалист занимается аэрокосмической деятельностью в Украине и за ее пределами.

"Я взял на себя ответственность организовать волонтерскую инициативу и применять свой опыт, чтобы бороться с дезинформацией, а также доносить до людей объективное положение дел на границе", - сообщил РБК-Украина Vista Bravo.

Как работает сервис

Как рассказали авторы проекта изданию РБК-Украина, сейчас сервис использует данные спутника Европейского Космического Агентства Sentinel-1. Спутник оснащен радаром с синтетической апертурой. Данные спутников семейства Sentinel доступны на платформе Copernicus. Авторы инициативы работают с ней через разработанный интерфейс, позволяющий скачивать данные по определенной локации за необходимый период.

"Мы планируем привлечь данные других спутников. Это позволит по уровню оперативности приблизиться у оперативности военной разведки, что очень важно в существующих условиях", - сообщил РБК-Украина Vista Bravo.

На сайте можно найти кликабельные геолокации размещений военных. По клику вы сможете получить доступ к спутниковым снимкам. Снимки производятся автоматически во время пролета спутника над территорией Украины. На платформу они попадают в течение 1-2 часов после пролета Sentinel-1.

Изданию РБК-Украина Vista Bravo рассказал, что весь цикл получения, обработки и публикации данных работает в автоматическом режиме. При этом, снимки не зависят от изменений на локациях – изменения отслеживают и уже подсвечивают алгоритмы системы.