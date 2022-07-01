В Украине запустили программу єРобота: на что можно получить грант

В Украине запустили грантовую программу "єРобота". Граждане смогут получить средства от государства для поддержки бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
Данный проект создан для расширения малого и среднего бизнеса в Украине, а также увеличения количества рабочих мест. С сегодняшнего дня заявки на получение грантов можно подать через портал "Дія".
Сейчас правительство разработало шесть программ грантового финансирования, среди них:
Фото: в Украине запустили проект "єРобота" (t.me/Denys_Smyhal)
Ранее мы сообщали о начале проекта грантовой помощи "єРобота".
Напомним, что заявку на получение грантов также можно подать через Ощадбанк.
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