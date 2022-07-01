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В Україні запустили програму єРобота: на що можна отримати грант

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні запустили грантову програму "єРобота". Громадяни зможуть отримати кошти від держави для підтримки бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

Даний проект створений для розширення малого та середнього бізнесу в Україні, а також збільшення кількості робочих місць. Від сьогодні заявки на отримання грантів можна подати через портал "Дія".

Зараз уряд розробив шість програм грантового фінансування, серед них:

  • гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес;
  • гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки;
  • гранти на висадку нових садів (до 400 тисяч гривень за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн гривень);
  • гранти для стартапів в ІТ;
  • гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.

Фото: в Україні запустили проект "єРобота" (t.me/Denys_Smyhal)

Раніше ми повідомляли про започаткування проекту грантової допомоги "єРобота".

Нагадаємо, що заявку на отримання грантів також можна подати через Ощадбанк.

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