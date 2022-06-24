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Ощадбанк начнет принимать заявки на получение грантов "єРобота": когда можно подаваться

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Украина, Пятница 24 июня 2022 16:30
Ощадбанк начнет принимать заявки на получение грантов "єРобота": когда можно подаваться Фото: Ощадбанк начнет принимать заявки на получение грантов в рамках программы "єРобота" (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Ощадбанк начнет принимать заявки на получение грантов до 250 тысяч гривен в рамках программы "єРобота" с 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что по решению Кабмина Ощадбанк стал уполномоченным банком новой государственной программы "єРобота" по предоставлению украинцам грантов на запуск нового или развитие существующего бизнеса.

"Именно с этой даты все желающие смогут подать заявку с бизнес-планом по созданию или развитию собственного дела в отделения Ощада. Сейчас разрабатывается возможность подачи заявок и через портал Дія", - сообщает пресс-служба.

За счет гранта предприниматель или юридическое лицо смогут частично оплатить аренду, приобрести оборудование или оплатить сырье и материалы. Если же владелец бизнеса создаст одно или два рабочих места на период более 3 лет и уплатит налоги, грант не нужно будет возвращать.

"После рассмотрения проекта в случае его соответствия критериям программы грантовые средства будут перечислены на отдельный счет соискателя гранта в Ощадбанке. Решение о предоставлении гранта будет приниматься Государственной службой занятости", - добавляют в банке.

Напомним, в Украине анонсировали грантовые программы "єРобота" - кто может получить деньги.

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