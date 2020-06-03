В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушения ПДД

Фото: система автофиксации штрафов ПДД (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Приложение пока доступно лишь для Android

Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение, которое позволяет оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Также в государственном приложении "Штрафы ПДД" есть информация о размещении на карте камер автофиксации нарушений.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Приложение также позволит оперативно получать уведомления о новых штрафах и их статусе.

"С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн", - сообщил заместитель главы МВД Сергей Гончаров.

Он отметил, что в случае оплаты штрафа в течение 10 банковских дней предоставляется скидка в размере 50% от суммы.

Сейчас скачать мобильное приложение "Штрафы ПДД" можно лишь для Android. Для IOS приложение станет доступным в ближайшее время. Кроме этого создан телеграмм-бот "Штрафы ПДД", который также дает возможность оформить подписку на транспортное средство и уплатить штраф.

Напомним, в Киеве с 1 июня заработала система автофиксаций нарушений ПДД, всего в столице 20 камер.

Также сообщалось, что за первый день работы системы в Киеве зафиксировали более 35 тысяч событий на дорогах.

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Автор: Игорь Литвиненко