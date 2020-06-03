В Україні запустили додаток для оплати штрафів за порушення ПДР

Фото: система автофиксации штрафів ПДР (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Додаток поки доступно лише для Android

Міністерство внутрішніх справ запустило мобільний додаток, яке дозволяє сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Також в державному додатку "Штрафи ПДР" є інформація про розміщення на карті камер автофіксації порушень.

Про це повідомили у прес-службі МВС.

Додаток також дозволить оперативно отримувати повідомлення про нові штрафи і їх статус.

"За допомогою програми можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати поки постанова надійде в ваш поштовий ящик, а відразу оплатити його онлайн", - повідомив заступник голови МВС Сергій Гончаров.

Він зазначив, що у разі оплати штрафу протягом 10 банківських днів надається знижка у розмірі 50% від суми.

Зараз завантажити безкоштовно мобільний додаток "Штрафи ПДР" можна лише для Android. Для IOS додаток стане доступним найближчим часом. Крім цього створено телеграм-бот "Штрафи ПДР", який також дає можливість оформити підписку на транспортний засіб і сплатити штраф.

Нагадаємо, у Києві з 1 червня запрацювала система автофіксації порушень ПДР, всього в столиці 20 камер.

Також повідомлялося, що за перший день роботи системи в Києві зафіксували понад 35 тисяч подій на дорогах.

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Автор: Игорь Литвиненко