В Украине запустили портал государственных услуг "Дія"

Иллюстративное фото (thedigital.gov.ua)

На портале уже можно получить 27 услуг в режиме онлайн

Министерство цифровой трансформации запустило портал государственных услуг "Дія". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Портал доступен по адресу diia.gov.ua, на нем уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее. Кроме того, можно оформить справку о несудимости, помощь при рождении ребенка или ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет.

Также онлайн можно подать иск в суд, зарегистрировать авто или получить услуги, связанные с документами водителя, оформить ряд лицензий, разрешений или получить выписки из реестров.

Украинцы получили возможность проверить информацию о себе в пяти государственных реестрах. Для этого на портале "Дія" необходимо зарегистрироваться в Кабинете гражданина. Таким образом, каждый желающий получит доступ к информации о себе.

В ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн, услуги в сфере строительства, социальной защиты и регистрации юридических лиц.

В Кабинете гражданина доступны документы, которые отражаются в мобильном приложении "Дія", - свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения. Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт для выезда за границу.

В Кабинете гражданина будет предоставляться доступ к личной информации в государственных реестрах. Сейчас подключено 5 реестров:

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество

Единый государственный реестр зарегистрированных транспортных средств и их владельцев Министерства внутренних дел

Государственный земельный кадастр

Государственный реестр обременений движимого имущества

Для получения услуги на портале необходимо иметь электронную подпись.

Напомним, в феврале в Украине запустили приложение "Дія", которое является реализацией принципа государства в смартфоне.