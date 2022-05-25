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В Украине запустили опрос по владению оружием: как принять участие

Фото: в Украине запустили опрос по владению оружием (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В "Дія" добавили новый опрос. В этот же раз каждый украинец может поделиться мнением относительно владения оружием в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

Опрос продлится в течение недели, а принять в нем участие могут исключительно совершеннолетние пользователи приложения.

Как принять участие в опросе:

  • в первую очередь, вам необходимо перейти к вкладке "Услуги";
  • после этого нажмите на "Опрос";
  • в новой вкладке вы сможете просмотреть активные и завершенные опросы;
  • выберите актуальный опрос касаемо владения оружием в Украине;
  • посмотрите видео с министром внутренних дел Денисом Монастырским;
  • выберите желаемый ответ;
  • ваш голос будет автоматически учтен.

Результаты опроса станут известными уже через неделю.

Фото: в Украине запустили опрос по владению оружием (скриншот)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно опросам Социологической группы "Рейтинг", в Украине впервые стало больше сторонников права на оружие, чем противников. Также издание писало о том, какое именно оружие предпочитают украинцы.

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