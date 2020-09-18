В Украине запустили онлайн-проверку водительских удостоверений

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел разработал и запустил на сайте hsc.gov.ua новый электронный сервис - "Проверка водительского удостоверения". Это позволит заинтересованным учреждениям и каждому гражданину по серии и номеру удостоверения самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине, в частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии - при обмене украинского водительского удостоверения на национальное", - пояснил первый заместитель Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Кроме того, создана англоязычная версия: в один клик можно переключить интерфейс в требуемый языковой режим.

"Функция легка в использовании. Достаточно лишь ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля. Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных" - сообщили в министерстве.

Сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года.

На сайте работает аналогичный функционал проверки свидетельства о регистрации транспортного средства.

Напомним, с 17 июля вступили в силу новые правила получения водительских прав. В частности, перечень необходимых документов расширен.

Как писало РБК-Украина, для водителей также запустили удобный сервис оперативных сообщений о штрафах.