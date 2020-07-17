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В Украине водительские права начали выдавать по новым правилам: что изменилось

Киев, Пятница 17 июля 2020 14:22
В Украине водительские права начали выдавать по новым правилам: что изменилось
Фото: полицейские (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления - до трех месяцев

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила получения водительских прав. В частности, перечень необходимых документов расширен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Теперь при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами любой из категорий В, С1, С, D1 и D.

Подтвердить навыки управления транспортом можно также документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими заем, аренду, лизинг, либо временным регистрационным талоном.

В случае открытия нескольких категорий экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории. Экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами.

Продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена:

  • на площадке - не менее 10 мин,
  • на дороге - не меньше 20 мин,
  • в целом - не больше часа.

Теперь возможно отклонение от маршрута, если там ДТП или пробки. Фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения.

Результаты экзаменов в течение 10 рабочих дней можно обжаловать. Установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставлении фиктивных документов и тому подобное). Возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена.

Напомним, в Министерстве внутренних дел считают, что побороли проблему покупки водительских прав в Украине.

Отметим, что для водителей запустили удобный сервис оперативных сообщений о штрафах.

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