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В Украине запустили мобильные центры МВД: какие услуги предоставят

Новости » Общество     02.06.2020 - 16:40
В Украине запустили мобильные центры МВД: какие услуги предоставят
Фото: мобильный центр МВД (facebook.com/mvs.gov.ua)

Мобильные сервисные центры будут работать в отдаленных населенных пунктах

В Украине запустили передвижные центры Министерства внутренних дел. В них можно получить те же услуги, что и в стационарных центрах.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве отметили, что мобильные сервисные центры будут работать в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисцентров МВД.

Мобильные центры будут предоставлять украинцам следующие услуги:

  • регистрация или перерегистрация автомобиля;
  • замена водительских прав;
  • выдача международного водительского удостоверения.

При этом отмечается, что они будут работать три дня в неделю: среда, четверг, пятница.

Напомним, сервисцентры МВД приостановили выдачу справки о несудимости в бумажном виде.

Кроме того, сервисные центры МВД возобновили проведение практических экзаменов на водительские права.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел Украинысправкисервисные центры
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