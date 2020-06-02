В Україні запустили мобільні центри МВС: які нададуть послуги

Мобільні сервісні центри будуть працювати у віддалених населених пунктах
В Україні запустили пересувні центри Міністерства внутрішніх справ. У них можна отримати ті ж послуги, що і в стаціонарних центрах.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
У відомстві зазначили, що мобільні сервісні центри будуть працювати у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС.
Мобільні центри надаватимуть українцям наступні послуги:
При цьому зазначається, що вони будуть працювати три дні на тиждень: середа, четвер, п'ятниця.
Нагадаємо, сервісцентри МВС призупинили видачу довідки про несудимість в паперовому вигляді.
Крім того, сервісні центри МВС відновили проведення практичних іспитів на водійські права.
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Автор: Лера Полищук