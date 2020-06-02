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В Україні запустили мобільні центри МВС: які нададуть послуги

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 16:40
В Україні запустили мобільні центри МВС: які нададуть послуги
Фото: мобільний центр МВС (facebook.com/mvs.gov.ua)

Мобільні сервісні центри будуть працювати у віддалених населених пунктах

В Україні запустили пересувні центри Міністерства внутрішніх справ. У них можна отримати ті ж послуги, що і в стаціонарних центрах.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

У відомстві зазначили, що мобільні сервісні центри будуть працювати у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС.

Мобільні центри надаватимуть українцям наступні послуги:

  • реєстрація або перереєстрація автомобіля;
  • заміна водійських прав;
  • видача міжнародного водійського посвідчення.

При цьому зазначається, що вони будуть працювати три дні на тиждень: середа, четвер, п'ятниця.

Нагадаємо, сервісцентри МВС призупинили видачу довідки про несудимість в паперовому вигляді.

Крім того, сервісні центри МВС відновили проведення практичних іспитів на водійські права.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ Українисправкисервисные центры
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