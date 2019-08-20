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В Украине запустили интерактивную карту заминированных районов

Новости » Общество    20.08.2019 - 17:39
В Украине запустили интерактивную карту заминированных районов
Иллюстративное фото (facebook.com/odalug)

Карта работает в тестовом режиме

Министерство обороны Украины запустило интерактивную карту заминированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Интерактивная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами, пока работает в тестовом режиме. Информация об опасных районах обновляется.

"Основной целью создания интерактивной карты является повышение уровня осведомленности населения об имеющихся рисках связанные с минами и взрывоопасными пережитками войны. Участки, отраженные на карте, задокументированы и содержат доказательства наличия загрязнения", - говорится в сообщении.

Карта создана при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования и координатора проектов ОБСЕ в Украине. Найти ее можно на официальном веб-сайте Министерства обороны Украины в разделе "Противоминная деятельность".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и Турция планируют выпустить первый совместный ударный беспилотник. Главной особенностью беспилотного аппарата будет способность наносить удары "тяжелыми" ракетами, которые используются на обычных самолетах.

Также сообщалось, что Украина завершила работы по разминированию территорий возле моста в Станице Луганской. Разминирование около 2 га территории продолжалось 16 дней.

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