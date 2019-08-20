ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні запустили інтерактивну карту замінованих районів

Новини » Суспільство    20.08.2019 - 17:39
В Україні запустили інтерактивну карту замінованих районів
Ілюстративне фото (facebook.com/odalug)

Карта працює в тестовому режимі

Міністерство оборони України запустив інтерактивну карту замінованих районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Інтерактивна карта територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами, поки працює в тестовому режимі. Інформація про небезпечні райони оновлюється.

"Основною метою створення інтерактивної карти є підвищення рівня обізнаності населення про наявні ризики пов'язані з мінами і вибухонебезпечними пережитками війни. Ділянки, відображені на карті, задокументовані і містять докази наявності забруднення", - йдеться в повідомленні.

Карта створена за сприяння Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування та координатора проектів ОБСЄ в Україні. Знайти її можна на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України у розділі "Протимінна діяльність".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна і Туреччина планують випустити перший спільний ударний безпілотник. Головною особливістю безпілотного апарату буде здатність наносити удари "важкими" ракетами, які використовуються на звичайних літаках.

Також повідомлялося, що Україна завершила роботи з розмінування територій біля мосту у Станиці Луганській. Розмінування близько 2 га території тривали 16 днів.

Заарештований ракетний комплекс Росії передали Міноборони На Донбасі група військових підірвалась на міні, є загиблі
Новини України Міністерство оборони Україниминакарта
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся