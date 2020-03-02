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В Украине запустили интерактивную карту дорог

Новости » Общество     02.03.2020 - 20:30
В Украине запустили интерактивную карту дорог
Фото: Укравтодор (dorig.net.ua)

С помощью интерактивной карты можно будет увидеть участки, которые планируют отремонтировать в Украине

"Укравтодор" внедрил интерактивную карту дорог, где будет возможность увидеть участки, которые планируют отремонтировать в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Сообщается, что граждане могут получать объективную и актуальную информацию о состоянии проезда (ремонтов, ДТП, перекрытия движения, затруднение движения), про объекты придорожного сервиса, расположения паркингов и аварийно-опасных участков, погодных условий на дорогах.

"Укравтодор" запустил интерактивную карту дорог, где можно в режиме реального времени увидеть все участки, которые будут отремонтированы по планам этого года", - сообщает ведомство.

Также пользователи могут отправлять до "Укравтодора" информацию об имеющихся проблемах, которые препятствуют комфортному проезду (неудовлетворительное состояние дорог, помехи движения, происшествия на дорогах).

Напомним, "Укравтодор" начал работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

Как писало РБК-Украина, на мосту Патона в ближайшее время будет запрещено движение крайними правыми полосами и полосой реверсивного движения.

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