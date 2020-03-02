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В Україні запустили інтерактивну мапу доріг

Новини » Суспільство     02.03.2020 - 20:30
В Україні запустили інтерактивну мапу доріг
Фото: Укравтодор (dorig.net.ua)

За допомогою інтерактивної мапи можна буде побачити ділянки, які планують відремонтувати в Україні

"Укравтодор" запровадив інтерактивну мапу доріг, де буде можливість побачити ділянки, які планують відремонтувати в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що громадяни можуть отримувати об’єктивну й актуальну інформацію щодо стану проїзду (ремонтів, ДТП, перекриття руху, ускладнення руху), про об’єкти придорожнього сервісу, розташування паркінгів та аварійно-небезпечних ділянок, погодних умов на дорогах.

"Укравтодор" запустив інтерактивну мапу доріг, де можна в режимі реального часу побачити усі ділянки, що будуть відремонтовані за планами цього року", - повідомляє відомство.

Також користувачі можуть надсилати до Укравтодору інформацію про наявні проблеми, які перешкоджають комфортному проїзду (незадовільний стан доріг, перешкоди руху, події на дорогах).

Нагадаємо, "Укравтодор" почав роботи на 34 дорожніх об'єктах у 14 областях України.

Як писало РБК-Україна, на мосту Патона найближчим часом буде заборонено рух крайніми правими смугами та смугою реверсивного руху.

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