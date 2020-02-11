В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия

В Украине запустили телефонную горячую линию по предупреждению домашнего насилия по номеру 1547. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Как отметил министр, проект запущен по новому принципу - на совместной платформе.

"Благодаря этому мы запустили линию достаточно быстро и сэкономили около 25 млн грн бюджетных средств, которые изначально планировали потратить на создание отдельного колл-центра", - сообщил он.

В то же время к проекту привлечены Министерство социальной политики, Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, Министерство образования и науки, правительственный контакт-центр.

Дубилет привел данные ООН, согласно которым каждая шестая женщина в Украине пережила хотя бы одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев.

"От 1 до 3 млн детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия", - рассказал Дубилет.

Отметим, в ноябре 2019 года Кабинет министров Украины утвердил создание колл-центра для жертв домашнего насилия.

Напомним, в декабре 2019 года Кабинет министров Украины запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом.

Также в декабре 2019 года в Украине заработала горячая линия для предпринимателей, которая будет помогать в вопросы, касающиеся бизнеса.