В Украине появится колл-центр для жертв домашнего насилия

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Работники колл-центра будут передавать данные о домашнем насилии правоохранителям для реагирования

Кабинет министров Украины одобрил создание колл-центра для жертв домашнего насилия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Соответствующее решение Кабмин принял в ходе сегодняшнего заседания.

"Правительство продлило комплексную программу противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей. Решение правительства позволит создать современный колл-центр на 169 работников, где круглосуточно и бесплатно одновременно не менее 16 операторов безотлагательно будут реагировать на случаи домашнего насилия, оказывать консультационную и психологическую помощь, передавать эти данные в правоохранительные органы для реагирования", - сказано в сообщении.

Так, по решению правительства к реестру будут подключены одновременно около 10 тысяч пользователей, чтобы обеспечить межведомственный информационный обмен между правоохранительными органами, органами прокуратуры, Минсоцполитики и другими.

Напомним, закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" 11 января вступил в силу. Данный закон Верховная рада приняла в начале декабря 2017 года. Норма документа об отягчающих обстоятельствах вступила в силу с 11 января 2018 года. Однако подавляющее большинство норм закона вступило в силу с 11 января 2019-го - через год после публикации в издании "Голос Украины".

Как писало РБК-Украина, в конце января помощник главы Национальной полиции Украины Андрей Ткачев анонсировал, что в 2019 году в Украине будут работать 45 мобильных групп полиции для реагирования на домашнее насилие. По его словам, отобрано около 450 полицейских, которые после специальной подготовки будут работать в составе этих групп.