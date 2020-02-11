В Україні запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства

В Україні запустили телефонну гарячу лінію з попередження домашнього насильства за номером 1547. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив міністр, проект запущений за новим принципом - на спільній платформі.

"Завдяки цьому ми запустили лінію досить швидко та заощадили близько 25 млн грн бюджетних коштів, які спочатку планували витратити на створення окремого кол-центру", - повідомив він.

У той же час до проекту залучені Міністерство соціальної політики, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство юстиції, Міністерство освіти та науки, урядовий контакт-центр.

Дубілет навів дані ООН, згідно з якими кожна шоста жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців.

"Від 1 до 3 млн дітей в Україні стають свідками або жертвами домашнього насильства", - розповів Дубілет.

Відзначимо, в листопаді 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив створення кол-центру для жертв домашнього насильства.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Кабінет міністрів України запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.

Також в грудні 2019 року в Україні запрацювала гаряча лінія для підприємців, яка допомагатиме в питання, що стосуються бізнесу.