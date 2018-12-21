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В Украине запустили Единую систему авиабезопасности

Новости » Общество    21.12.2018 - 13:21
В Украине запустили Единую систему авиабезопасности
Фото: вертолеты Airbus (president.gov.ua)

Первые вертолеты Airbus передали ГСЧС и Национальной гвардии

В Украине сегодня, 21 декабря, запустили Единую систему авиабезопасности и защиты Министерства внутренних дел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз МВД.

Сообщается, что сегодня подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии передали по одному вертолету Airbus Н225 Super Puma, которые поставляются в рамках ранее заключенного контракта. Всего до конца 2021 года Украина получит 55 таких вертолетов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что подразделения МВД получат 21 вертолет Н225 Super Puma, 10 - Н145 и 24 вертолета Н125. Они будут использоваться для транспортировки больных, разведки зон чрезвычайных ситуаций, тушения масштабных пожаров, мониторинга границы, выполнения специальных полицейских функций.

 

Фото: вертолеты Airbus (mvs.gov.ua)

Напомним, сегодня президент Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на поставки боевых вертолетов Airbus для Вооруженных сил Украины.

Ранее также сообщалось, что компания Airbus Helicopters отправила первые вертолеты в Украину по ранее заключенному контракту.

 

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныAirbusвертолет
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