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Порошенко рассчитывает на боевые вертолеты Airbus для ВСУ

Новости » Политика    21.12.2018 - 12:33
Порошенко рассчитывает на боевые вертолеты Airbus для ВСУ
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Украина может закупить вертолеты Airbus Helicopters для нужд армии

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на поставки боевых вертолетов Airbus на вооружение Вооруженных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на сегодняшней церемонии передачи вертолетов ГСЧС и Национальной гвардии.

Отметим, сегодня ГСЧС и Нацгвардии передали первые два вертолета, которые поставляются в рамках создания Системы авиабезопасности и гражданской защиты. Порошенко отметил, что поставил задачу привлечь к сотрудничеству с Airbus Helicopters и Вооруженные силы Украины.

"Мы должны иметь и боевые вертолеты Airbus, которые усилят боевую мощь Вооруженных сил Украины для защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - подчеркнул он.

Он также добавил, что вторым этапом сотрудничества с компанией Airbus будет использование боевых вертолетов для нужд ВСУ. Кроме того, Порошенко отметил, что использование франко-немецких вертолетов повысит конкуренцию и скорость модернизации вертолетов среди украинских производителей.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Airbus Helicopters отправила первые вертолеты в Украину по ранее заключенному контракту.

В мае Кабинет министров подписал с Францией соглашение о закупке 55 вертолетов Airbus Helicopters для системы авиабезопасности.

 

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