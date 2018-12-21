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В Україні запустили Єдину систему авіабезпеки

Новини » Суспільство    21.12.2018 - 13:21
В Україні запустили Єдину систему авіабезпеки
Фото: вертольоти Airbus (president.gov.ua)

Перші вертольоти Airbus передали ДСНС і Національній гвардії

В Україні сьогодні, 21 грудня, запустили Єдину систему авіаційної безпеки та захисту Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз МВД.

Повідомляється, що сьогодні підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії передали по одному вертольоту Airbus Н225 Super Puma, які поставляються в рамках раніше укладеного контракту. Всього до кінця 2021 року Україна отримає 55 таких вертольотів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уточнив, що підрозділи МВС отримають 21 вертоліт Н225 Super Puma, 10 - Н145 і 24 вертольоти Н125. Вони будуть використовуватися для транспортування хворих, розвідки зон надзвичайних ситуацій, гасіння масштабних пожеж, моніторингу кордону, виконання спеціальних поліцейських функцій.

 

Фото: вертольоти Airbus (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко заявив, що розраховує на поставкит бойових вертольотів Airbus для Збройних сил України.

Раніше також повідомлялося, що компанія Airbus Helicopters відправила перші вертольоти до України за раніше укладеним контрактом.

 

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