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Airbus начал поставки вертолетов в Украину

Новости » Общество    20.12.2018 - 11:46
Airbus начал поставки вертолетов в Украину
Фото: вертолет Airbus для Украины (twitter.com/AvakovArsen)

Глава МВД выложил видео с вертолетами для Украины

Франко-немецкая компания Airbus Helicopters отправила первые вертолеты в Украину по ранее заключенному контракту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

В частности, на своей странице он выложил видео, сопроводив его подписью "Первые Airbus Helicopters летят к нам".

 

Напомним, ранее Аваков заявлял, что МВД получит первые французские вертолеты Airubus 19 декабря. По его словам, в Украине будет третий по величине вертолетный парк в Европе, после Германии и Франции.

"В рамках контракта с французским правительством будет закуплено 55 вертолетов Airbus. Первые два вертолета прибудут в Украину уже 19 декабря 2018 года, а вся система будет полностью укомплектована до 2021 года. Все вертолеты собираются во Франции и Германии", - заявил Аваков.

В мае Кабинет министров подписал с Францией соглашение о закупке 55 вертолетов Airbus Helicopters. Тогда Аваков отметил, что в конце 2018 года Украина получит четыре вертолета. Общая стоимость сделки составляет 551 миллион евро.

 

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