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В Украине запустили "Дія.City". Revolut стала его первым резидентом

Автор: Сергей Пышкин

С сегодняшнего дня в Украине начал действовать правовой режим "Дія.City", который должен повлиять на развитие IT-отраслей. Компания Revolut уже стала его первым резидентом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на онлайн-презентацию новых услуг приложения "Дія".

"Дія.City" - это один из лучших налоговых и правовых режимов на планете. На планете, где говорят на языке венчурного инвестирования. Мы трансформируем Украину в страну продуктовых компаний и стартапов", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, благодаря правовому режиму доля IT в ВВП Украины вырастет с 4% до 10%, а доходы отрасли - до 16,5 млрд долларов.

"Это позволит Украине стать крупнейшим ИТ-хабом Европы", - добавил Зеленский.

Между тем финансовая технологическая компания Revolut уже стала первым резидентом "Дія.City". Она представлена в 36 разных странах и является самым дорогим стартапом в Британии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в "Дія" появилась новая услуга опроса, которая поможет правительству и команде приложения услышать мнение граждан.

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Дия