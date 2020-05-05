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Чат-бот розробило МВС

В Україні запустили чат-бот для протидії домашньому насильству. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Вказано, що чат розробило Міністерство внутрішніх справ.

"Для швидкого, доступного та оперативного реагування на випадки вчинення насильства Міністерство внутрішніх справ розробило Чат-бот @police_helpbot, який діє у месенджері Telegram та акумулює всю необхідну інформацію про домашнє насильство", - сказано у повідомленні.

Чат-бот може:

допомогти викликати служби допомоги (поліцію та "швидку допомогу");

роз’яснити, що таке домашнє насильство та як протидіяти цьому явищу, повноваження органів і установ, які здійснюють заходи із запобігання домашньому насильству;

надати контакти інших служб допомоги;

переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, які нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі.

Вказано, що Мінсоцполітики забезпечує чат-бот @police_helpbot контактами загальних та спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Нагадаємо, згідно із заявою Європарламенту, в деяких країнах Європейського союзу рівень домашнього насильства виріс на третину через тиждень після введення карантину і заходів ізоляції у зв'язку з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, в лютому в Україні запустили телефонну гарячу лінію з попередження домашнього насильства за номером 1547.