ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні запустили чат-бот для протидії домашньому насильству

Новини » Суспільство     05.05.2020 - 14:15
В Україні запустили чат-бот для протидії домашньому насильству
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Чат-бот розробило МВС

В Україні запустили чат-бот для протидії домашньому насильству. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Вказано, що чат розробило Міністерство внутрішніх справ.

"Для швидкого, доступного та оперативного реагування на випадки вчинення насильства Міністерство внутрішніх справ розробило Чат-бот @police_helpbot, який діє у месенджері Telegram та акумулює всю необхідну інформацію про домашнє насильство", - сказано у повідомленні.

Чат-бот може:

  • допомогти викликати служби допомоги (поліцію та "швидку допомогу");
  • роз’яснити, що таке домашнє насильство та як протидіяти цьому явищу, повноваження органів і установ, які здійснюють заходи із запобігання домашньому насильству;
  • надати контакти інших служб допомоги;
  • переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, які нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі.

Вказано, що Мінсоцполітики забезпечує чат-бот @police_helpbot контактами загальних та спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Нагадаємо, згідно із заявою Європарламенту, в деяких країнах Європейського союзу рівень домашнього насильства виріс на третину через тиждень після введення карантину і заходів ізоляції у зв'язку з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, в лютому в Україні запустили телефонну гарячу лінію з попередження домашнього насильства за номером 1547.

МВС перенесло запуск системи автофіксації порушень на дорогах МВС просить Раду прийняти закон про сурогатне материнство
Новини України Міністерство внутрішніх справ Українидомашнее насилие
News
On Top