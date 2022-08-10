В Украине запустили чат-бот, в котором можно узнать о близких в плену

Информацию о военнопленных можно узнать с помощью чат-бота в Telegram. Его создали Национальное информационное бюро совместно с Главным управлением разведки Минобороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
В чат-боте нужно предоставить необходимую личную информацию и сообщить ФИО человека, судьбу которого пытаетесь выяснить.
"Запрос относительно плена" прорабатывается в течение 15 минут. Далее предоставляются самые свежие данные, которые есть в распоряжении НИБ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, других ведомств, а также Международного Комитета Красного Креста.
Как сообщалось ранее, 29 июля россияне организовали теракт в Еленовке. Из-за него погибли около 50 украинских военнопленных.
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