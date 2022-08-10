UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине запустили чат-бот, в котором можно узнать о близких в плену

Фото: в Украине запустили чат-бот, в котором можно узнать о близких в плену (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Информацию о военнопленных можно узнать с помощью чат-бота в Telegram. Его создали Национальное информационное бюро совместно с Главным управлением разведки Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

В чат-боте нужно предоставить необходимую личную информацию и сообщить ФИО человека, судьбу которого пытаетесь выяснить.

"Запрос относительно плена" прорабатывается в течение 15 минут. Далее предоставляются самые свежие данные, которые есть в распоряжении НИБ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, других ведомств, а также Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщалось ранее, 29 июля россияне организовали теракт в Еленовке. Из-за него погибли около 50 украинских военнопленных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
военнопленныйВойна России против Украины