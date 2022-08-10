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В Україні запустили чат-бот, у якому можна дізнатися про близьких у полоні

Фото: в Україні запустили чат-бот, у якому можна дізнатися про близьких у полоні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Інформацію про військовополонених можна дізнатися за допомогою чат-боту у Telegram. Його створили Національне інформаційне бюро спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

У чат-боті потрібно надати необхідну особисту інформацію та повідомити ПІБ людини, долю якої намагаєтесь з’ясувати.

"Запит щодо полону" опрацьовується протягом 15 хвилин. Далі надаються найсвіжіші дані, які є у розпорядженні НІБ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інших відомств, а також Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Як повідомлялося раніше, 29 липня росіяни організували теракт в Оленівці. Через нього загинули близько 50 українських військовополонених.

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