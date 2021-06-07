В Украине запускают пилотный проект "Админсервис ветеран" по обслуживанию ветеранов войны, членов семей погибших. Министерство по делам ветеранов и Житомирский городской совет подпишут соответствующий меморандум о запуске.

Указано, что в Житомире заработал Прозрачный офис, который будет предоставлять более 400 услуг. В рамках проекта в офисе будут оборудованы два рабочих места, где админуслуги ветеранам и семьям погибших будут предоставлять специалисты городского совета и Минветеранов.

"Это первый пилотный проект в Украине. Такие центры должны быть по всей стране. Это все делается для улучшения условий обслуживания ветеранов и семей погибших. В ближайшее время мы подпишем меморандум и продолжим реализацию проекта", - сообщил первый замминистра по делам ветеранов Александр Порхун.