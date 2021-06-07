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В Украине запускают пилотный проект "Админсервис ветеран"

Автор: Юлия Струк

В Украине запускают пилотный проект "Админсервис ветеран" по обслуживанию ветеранов войны, членов семей погибших. Министерство по делам ветеранов и Житомирский городской совет подпишут соответствующий меморандум о запуске.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что в Житомире заработал Прозрачный офис, который будет предоставлять более 400 услуг. В рамках проекта в офисе будут оборудованы два рабочих места, где админуслуги ветеранам и семьям погибших будут предоставлять специалисты городского совета и Минветеранов.

"Это первый пилотный проект в Украине. Такие центры должны быть по всей стране. Это все делается для улучшения условий обслуживания ветеранов и семей погибших. В ближайшее время мы подпишем меморандум и продолжим реализацию проекта", - сообщил первый замминистра по делам ветеранов Александр Порхун.

Напомним, в Украине хотят способствовать развитию спорта ветеранов войны. Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №5526.

Как писало РБК-Украина, в стране хотят усилить государственную поддержку ветеранов войны и членов семей погибших. Соответствующий законопроект №4389 предусматривает господдержку для защитников Украины на рынке труда, а также преимущества при трудоустройстве на государственную службу.

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