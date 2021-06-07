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В Украине хотят способствовать развитию спорта ветеранов войны

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Украина, Понедельник 07 июня 2021 13:47
В Украине хотят способствовать развитию спорта ветеранов войны Фото: Раде рекомендуют принять закон о развитии спорта ветеранов войны (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят способствовать развитию спорта ветеранов войны. Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №5526.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Проект предлагает на законодательном уровне определить понятие "спорт ветеранов войны" для привлечения ветеранов войны и членов их семей к занятиям определенным видом спорта.

Определяются полномочия центральных органов исполнительной власти, которые будут способствовать развитию спорта ветеранов войны и членов их семей, участию указанных лиц в международных и других спортивных мероприятиях.

Вместе с тем Главное научно-экспертное управление Аппарата ВР высказало ряд замечаний к законопроекту:

  • требует уточнения понятие "спорт ветеранов войны", поскольку оно является недостаточно определенным;
  • требует надлежащего терминологического согласования в проекте понятие "сборная команда Украины", поскольку действующая редакция ЗУ "О физической культуре и спорте" оперирует понятием «"национальные сборные команды".

Члены комитета в свою очередь отметили, что законопроект заслуживает поддержки, поскольку его реализация в первую очередь будет способствовать социально-психологической реабилитации ветеранов войны. Указано, что все предложения и замечания могут быть наработаны при подготовке проекта ко второму чтению.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения проекта закона в первом чтении принять его за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине хотят усилить государственную поддержку ветеранов войны и членов семей погибших. Это предлагает соответствующий законопроект №4389. Документ предусматривает господдержку для защитников Украины на рынке труда, а также преимущества при трудоустройстве на государственную службу.

Как писало РБК-Украина, украинские ветераны могут вакцинироваться от коронавируса вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины.

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