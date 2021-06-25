В Україні запускають онлайн-торги землею: закон частково набрав чинності
В Україні запускають онлайн-торги землею. Відповідний закон сьогодні частково набрав чинності.
Документ опублікували у виданні "Голос України".
Остаточно він набере чинності через п’ять днів з дня набрання чинності ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", тобто з 5 липня.
Однак частина норм закону набрала чинності з дня опублікування. Йдеться про доручення Кабінету міністрів протягом трьох місяців з дня опублікування ЗУ:
- розробити та привести у відповідність із цим документом свої нормативно-правові акти;
- забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із законом,
- забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього документу.
Суть закону
Згідно з документом, торги державною землею будуть тільки онлайн. Подача документів, реєстрація, участь передбачені з будь-якої точки; інформація про аукціон і лоти буде розміщуватися відразу в інтернеті. Однак до завершення аукціону інформація про учасників є конфіденційною.
Організатори не зможуть зловживати правами учасників.
Торгуватися зможуть не менше двох осіб. Фермери теж зможуть торгуватися: великі ділянки будуть ділити на менші.
Гарантійний внесок становить від 30% від стартової ціни. Торги проходитимуть у три раунди: один раунд - одне підвищення ставки. Мінімальний крок - не менше 1% від стартової ціни лота.
Нагадаємо, 24 червня президент Володимир Зеленський підписав закон про онлайн-торги земельними ділянками.
Як писало РБК-Україна, 18 травня нардепи прийняли цей документ у другому читанні. На початку червня депутати розблокували його підписання для спікера Верховної ради та президента.
Також раніше набув чинності закон, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.