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В Украине запускают массовое тестирование на антитела к COVID-19

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 13:21
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Массовая диагностика может начаться на следующей неделе

В рамках борьбы с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранения готовится утвердить алгоритм массового тестирования на антитела. Предполагается, что ИФА-диагностика начнется уже со следующей недели.

Об этом на совещании у президента Украины Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт президента.

Степаном отметил, что на сегодня Минздрав готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к COVID-19.

"По словам главы Минздрава, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Напомним, алгоритм тестирования на антитела к COVID-19 должны были определить еще две недели назад. Украинская сторона для этого консультировалась с учеными и экспертами Всемирной организации здравоохранения.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина заявлял, что украинцы смогут узнать свой статус и сделать исследования на имеющиеся антитела в частных лабораториях за свои деньги. А рекомендации Минздрава будут для тех ИФА-тестов, которые закуплены за средства государственного бюджета.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинытестированиеКоронавирус
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