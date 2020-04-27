ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав на этой неделе определит алгоритм тестирования на антитела к COVID-19

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 10:05
Минздрав на этой неделе определит алгоритм тестирования на антитела к COVID-19
Фото: Максим Степанов (facebook.com/StepanovMV)

Как использовать ИФА-тесты будет решено после консультаций с учеными и экспертами ВОЗ

Министерство здравоохранения на этой неделе должно решить, как будут тестировать украинцев на антитела к коронавирусу. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, каким образом будет использоваться ИФА-тестирование, будет решено после консультаций с учеными и экспертами Всемирной организации здравоохранения.

"Мы очень тщательно изучаем этот вопрос. На этой неделе будут консультации с учеными, экспертами ВОЗ, каким именно способом мы будем использовать ИФА-тесты, для каких целей. Потому что золотым стандартом является ПРЛ-тесты. Мы расширяем алгоритм тестирования. Но ИФА-тесты… мы тоже рассматриваем возможность использования украинских тестов. Украинские будут у нас в приоритете", - заявил Степанов.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал запуск массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусу в Украине. На данный момент такой метод используется в четырех странах мира, среди которых США и Германия.

Отметим, в Украине фиксируют уменьшение числа новых случаев коронавируса. За прошлые сутки подтвердили 392 заболевания, что почти на 100 меньше, чем днем ранее. Всего в стране заразились 9009 человек, 220 - умерли, 864 - выздоровели.

На Мальте впервые с начала пандемии не зафиксировали ни одного случая COVID-19 В Украине зафиксировали более 9 тыс. зараженных коронавирусом: список областей
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинытестированиеКоронавирус
News
On Top