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В Україні запускають масове тестування на антитіла до COVID-19

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 13:21
В Україні запускають масове тестування на антитіла до COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Масова діагностика може початися наступного тижня

В рамках боротьби з коронавірусом в Україні Міністерство охорони здоров'я готується затвердити алгоритм масового тестування на антитіла. Передбачається, що ІФА-діагностика розпочнеться вже з наступного тижня.

Про це на нараді у президента України Володимира Зеленського заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає сайт президента.

Степаном зазначив, що на сьогодні МОЗ готується затвердити алгоритм масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до COVID-19.

"За словами голови МОЗ, якщо все відбуватиметься згідно з планами, тестування на антитіла можуть розпочати наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, алгоритм тестування на антитіла до COVID-19 мали визначити ще два тижні тому. Українська сторона для цього консультувалася з ученими і експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що українці зможуть дізнатися свій статус і зробити дослідження на наявні антитіла в приватних лабораторіях за свої гроші. А рекомендації МОЗ будуть для тих ІФА-тестів, які закуплені за кошти державного бюджету.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнитестированиеКоронавірус
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