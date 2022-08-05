В Украине запускают бесплатное обучение IT-специалистов: какие есть профессии
Минцифра предлагает бесплатное обучение в IT-сфере. На выбор предлагается перечень из разных специальностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.
Очень скоро желающие смогут подать заявку на IT Generation. Этот проект позволит украинцам получить бесплатное образование и начать свою карьеру в IT-сфере.
Команда проекта подробно рассказала обо всех возможных специальностях, чтобы человек смог выбрать необходимый для него курс. По завершению курсов участник может получить одну из предложенных профессий:
- Project и Product Management
- Business Analysis
- UI/UX Design
- Digital Marketing
- HR/Recruting
- FrontEnd
- QA
- Java
- JavaScript
- Pyton и Blockchain
Напомним, что правительство выделило гранты для будущих IT-специалистов. Государство планирует привлечь к этому 60 тысяч украинцев.
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