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В Украине запускают бесплатное обучение IT-специалистов: какие есть профессии

Новина українською →
Украина, Пятница 05 августа 2022 17:07
В Украине запускают бесплатное обучение IT-специалистов: какие есть профессии Фото: Минцифра зовет украинцев на бесплатные IT-курсы (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Минцифра предлагает бесплатное обучение в IT-сфере. На выбор предлагается перечень из разных специальностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Очень скоро желающие смогут подать заявку на IT Generation. Этот проект позволит украинцам получить бесплатное образование и начать свою карьеру в IT-сфере.

Команда проекта подробно рассказала обо всех возможных специальностях, чтобы человек смог выбрать необходимый для него курс. По завершению курсов участник может получить одну из предложенных профессий:

  • Project и Product Management
  • Business Analysis
  • UI/UX Design
  • Digital Marketing
  • HR/Recruting
  • FrontEnd
  • QA
  • Java
  • JavaScript
  • Pyton и Blockchain

Напомним, что правительство выделило гранты для будущих IT-специалистов. Государство планирует привлечь к этому 60 тысяч украинцев.

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IT Министерство цифровой трансформации
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